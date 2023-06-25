Марков Алексей Ефремов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Марков Ефрем Филиппов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Маркова Лукерия Петрова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Марков Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Анисия Михайлова
Рождение ребёнка
1912
Сын: Вячеслав
Мать ребёнка: Анисия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Лукерия Петрова
Смерть
Неизвестно