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Марков Алексей Ефремов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Марков Ефрем Филиппов

Мать: Маркова Доминика Савельева

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Маркова Лукерия Петрова

Рождение ребёнка
1909

Сын: Марков Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Анисия Михайлова

Рождение ребёнка
1912

Сын: Вячеслав

Мать ребёнка: Анисия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Лукерия Петрова

Смерть
Неизвестно