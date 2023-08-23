Удочкина Серафима Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Удочкин Валентин Яковлевич
Отец ребёнка: Удочкин Яков Андреевич
Симбирская Губерния, Карсунский уезд, село Малое Барышово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удочкин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Удочкин Яков Андреевич
Симбирская Губерния, Карсунский уезд, село Малое Барышово
Смерть
Неизвестно