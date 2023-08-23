Удочкина Серафима Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удочкина Серафима Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Удочкин Валентин Яковлевич

Отец ребёнка: Удочкин Яков Андреевич

Симбирская Губерния, Карсунский уезд, село Малое Барышово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удочкин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Удочкин Яков Андреевич

Симбирская Губерния, Карсунский уезд, село Малое Барышово
Смерть
Неизвестно