Климова (Кондрашова) Наталья (тетя Наля) (тетя Наля) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Кондрашова) Наталья (тетя Наля) (тетя Наля)

Место рождения

Первомайск, город Первомайск, Нижегородская область

Дата рождения

21.08.1925

Дата смерти

26.12.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1925

Отец: Кондрашов (кондрашев?) Николай Петрович

Мать: Кондрашова Мария Тимофеевна

Первомайск, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.01.1947

Сын: Климов Евгений

Отец ребёнка: Климов Николай

Первомайск, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Николай

Первомайск, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Николай

Смерть
26.12.2005
Первомайск, город Первомайск, Нижегородская область