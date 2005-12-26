Климова (Кондрашова) Наталья (тетя Наля) (тетя Наля)
Место рождения
Дата рождения21.08.1925
Дата смерти26.12.2005
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1925
Рождение ребёнка
03.01.1947
Сын: Климов Евгений
Отец ребёнка: Климов Николай
Рождение ребёнка
17.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Николай
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Николай
Смерть
26.12.2005