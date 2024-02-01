Юшманова Пелагея Яковлевна
Место рожденияд. Кожухово, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кожухово, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1739
Сын: Юшманов Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Юшманов Семён Афанасьевич
д. Арганово, Биряковская волость. Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Юшманов Семён Афанасьевич
д. Арганово, Биряковская волость. Тотемский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
1783
Смерть
Неизвестно