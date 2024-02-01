Юшманова Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшманова Пелагея Яковлевна

Место рождения

д. Кожухово, Тотемский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кожухово, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1739

Сын: Юшманов Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Юшманов Семён Афанасьевич

д. Арганово, Биряковская волость. Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Юшманов фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Юшманов Семён Афанасьевич

д. Арганово, Биряковская волость. Тотемский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
1783

Муж: Юшманов Семён Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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