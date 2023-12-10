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Семина Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1953

Отец: Семин Михаил

Мать: Семина Раиса Сергеевна

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