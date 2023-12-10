Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Семина Валентина Михайловна
Семина Валентина Михайловна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.06.1953
Пол
Женский
Отец
Семин Михаил
Мать
Семина Раиса Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1953
Отец:
Семин Михаил
Мать:
Семина Раиса Сергеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия