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Шмурин Иван

Место рождения

Пахомова Пряжа

Дата рождения

1876

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Шмурин Яков Артемьев

Мать: Шмурина Гликерия Тарасова

Бракосочетание
24.01.1903

Жена: Шмурина Фекла

Рождение ребёнка
24.04.1912

Дочь: Елкина, Кетала Шмурина

Мать ребёнка: Шмурина Фекла

Рождение ребёнка
04.02.1917

Сын: Николай

Мать ребёнка: Шмурина Фекла

Рождение ребёнка
04.09.1922

Дочь: Ласкутина Надежда

Мать ребёнка: Шмурина Фекла

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1938
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