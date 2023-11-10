Шмурин Иван
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Шмурин Яков Артемьев
Бракосочетание
24.01.1903
Жена: Шмурина Фекла
Рождение ребёнка
24.04.1912
Дочь: Елкина, Кетала Шмурина
Мать ребёнка: Шмурина Фекла
Рождение ребёнка
04.02.1917
Сын: Николай
Мать ребёнка: Шмурина Фекла
Рождение ребёнка
04.09.1922
Дочь: Ласкутина Надежда
Мать ребёнка: Шмурина Фекла
Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1938