Абрамов он же Прасолов Евфимий Феодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов он же Прасолов Евфимий Феодоров

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886 ст.

Отец: Прасолов Феодор

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.11.1904 ст.

Жена: Прасолова Ольга Емелианова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.

Сын: Прасолов Максим Евфимиев

Мать ребёнка: Прасолова Ольга Емелианова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1906 ст.

Дочь: Фекла Евфимиева

Мать ребёнка: Прасолова Ольга Емелианова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.

Сын: Абрамов Он Же Прасолов Матфей Евфимиев

Мать ребёнка: Прасолова Ольга Емелианова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.

Сын: Прасолов Николай Евфимиев

Мать ребёнка: Прасолова Ольга Емелианова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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