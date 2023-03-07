Абрамов он же Прасолов Евфимий Феодоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886 ст.
Отец: Прасолов Феодор
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1904 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.
Мать ребёнка: Прасолова Ольга Емелианова
Рождение ребёнка
10.08.1906 ст.
Дочь: Фекла Евфимиева
Мать ребёнка: Прасолова Ольга Емелианова
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.
Сын: Абрамов Он Же Прасолов Матфей Евфимиев
Мать ребёнка: Прасолова Ольга Емелианова
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.
Сын: Прасолов Николай Евфимиев
Мать ребёнка: Прасолова Ольга Емелианова
Смерть
Неизвестно