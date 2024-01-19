Крылова (Баранова) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Баранова) Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1952

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1952

Отец: Баранов Евгений Борисович

Мать: Баранова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
17.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крылов Лев Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошветский Анатолий Иванович

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