Крылова (Баранова) Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1952
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1952
Рождение ребёнка
17.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крылов Лев Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошветский Анатолий Иванович