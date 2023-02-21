Поляков Пётр Каллистратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1845
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Поляков Каллистрат Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова Федосья Севастьяновна
Место жительства
Неизвестно
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1845