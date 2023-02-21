Поляков Пётр Каллистратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Пётр Каллистратович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Поляков Каллистрат Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Федосья Севастьяновна

Место жительства
Неизвестно
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1845
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