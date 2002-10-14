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Хвостиков Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1930

Дата смерти

14.10.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1930

Отец: Хвостиков Филипп

Мать: не указана

Смерть
14.10.2002
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