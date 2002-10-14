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Хвостиков Иван Филиппович
Хвостиков Иван Филиппович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.1930
Дата смерти
14.10.2002
Пол
Мужской
Отец
Хвостиков Филипп
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1930
Отец:
Хвостиков Филипп
Мать: не указана
Смерть
14.10.2002
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