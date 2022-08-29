Редькина (Здорных) Тамара Георгиевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1945
Дата смерти29.08.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1969
Дочь: Сироткина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Редькин Владимир Ильич
Чернышевск, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.04.1974
Сын: Редькин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Редькин Владимир Ильич
Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.2022
Чита, город Чита, Забайкальский край