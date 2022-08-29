Редькина (Здорных) Тамара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькина (Здорных) Тамара Георгиевна

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

30.10.1945

Дата смерти

29.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
30.01.1969

Дочь: Сироткина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Редькин Владимир Ильич

Чернышевск, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.04.1974

Сын: Редькин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Редькин Владимир Ильич

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редькин Владимир Ильич

Смерть
29.08.2022
Чита, город Чита, Забайкальский край