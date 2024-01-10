Гуревич (Крук) Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич (Крук) Любовь Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

23.08.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуревич Еремей Борисович

selo Chitkan, Buryatiya respublika, Rossiya
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуревич Еремей Борисович

Смерть
23.08.1982
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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