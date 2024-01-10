Гуревич (Крук) Любовь Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти23.08.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуревич Еремей Борисович
selo Chitkan, Buryatiya respublika, Rossiya
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1982
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область