Маркочев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркочев Сергей Михайлович

Маркочев Сергей Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Маркочев ?

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1908

Жена: Погодина Александра Ивановна

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Маркочев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Погодина Александра Ивановна

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
09.07.1910

Дочь: Корсакова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Погодина Александра Ивановна

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Бокова Агриппина Сергеевна

Мать ребёнка: Погодина Александра Ивановна

Смерть
1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close