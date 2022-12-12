Маркочев Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Маркочев ?
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1908
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1909
Сын: Маркочев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Погодина Александра Ивановна
Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
09.07.1910
Дочь: Корсакова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Погодина Александра Ивановна
Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Бокова Агриппина Сергеевна
Мать ребёнка: Погодина Александра Ивановна
Смерть
1918