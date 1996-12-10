Тишкин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти10.12.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1951
Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Тишкина Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1996