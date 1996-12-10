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Тишкин Иван Иванович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

10.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тишкина Александра Петровна

Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тишкина Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тишкина Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Тишкина Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тишкина Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тишкина Александра Петровна

Смерть
10.12.1996
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