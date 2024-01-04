Чёботова (Почеревина) Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чёботова (Почеревина) Мария Павлова

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Почеревин Павел Иванович

Мать: Почеревина Надежда Сергеева

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чёботов Владимир Иванович

г. Челябинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чёботов Владимир Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чёботов Владимир Иванович

Смерть
2007
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