Чёботова (Почеревина) Мария Павлова
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
15.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чёботов Владимир Иванович
г. Челябинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чёботов Владимир Иванович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007