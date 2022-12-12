Шляпужников Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Военная служба
1941
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Сосновский РВК, Тамбовская обл., Сосновский р-н
Военная награда
01.05.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
27.08.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шляпужникова Матрёна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1985