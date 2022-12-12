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Шляпужников Василий Васильевич

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Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Шляпужников Василий Захарович

Мать: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
1941
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Сосновский РВК, Тамбовская обл., Сосновский р-н
Военная награда
01.05.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
27.08.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляпужникова Матрёна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1985
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