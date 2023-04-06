Гребенникова Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гребенников Максим Ефимович
Отец ребёнка: Гребенников Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Гребенников Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Гребенников Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Гребенников Сергей Ефимович
Отец ребёнка: Гребенников Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Гребенников Василий Ефимович
Отец ребёнка: Гребенников Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Гребенников Ефим Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно