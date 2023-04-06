Гребенникова Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова Пелагея Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Гребенников Максим Ефимович

Отец ребёнка: Гребенников Ефим Никифорович

Красная Поляна, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Гребенников Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Гребенников Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Гребенников Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Гребенников Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Гребенников Василий Ефимович

Отец ребёнка: Гребенников Ефим Никифорович

Красная Поляна, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Гребенников Ефим Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Ефим Никифорович

Смерть
Неизвестно
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