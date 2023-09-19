Шагарова Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагарова Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1910

Дочь: Чернышова Мария (Марфа Маруся) (Марфа, Маруся)

Отец ребёнка: Шагаров Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагаров Андрей

Отец ребёнка: Шагаров Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагаров Федор

Отец ребёнка: Шагаров Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Лиза

Отец ребёнка: Шагаров Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагаров Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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