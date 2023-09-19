Шагарова Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1910
Дочь: Чернышова Мария (Марфа Маруся) (Марфа, Маруся)
Отец ребёнка: Шагаров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шагаров Андрей
Отец ребёнка: Шагаров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шагаров Федор
Отец ребёнка: Шагаров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Лиза
Отец ребёнка: Шагаров Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шагаров Дмитрий
Смерть
Неизвестно