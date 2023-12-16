Войняк Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Войняк Пелагия Матвеевна
Отец ребёнка: Войняк Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Войняк Килианна Матвеевна
Отец ребёнка: Войняк Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Войняк Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Войняк Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Войняк Домникия Матвеевна
Отец ребёнка: Войняк Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Войняк Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Войняк Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Войняк Парфений Матвеевич
Отец ребёнка: Войняк Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно