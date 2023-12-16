Войняк Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войняк Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Войняк Пелагия Матвеевна

Отец ребёнка: Войняк Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Войняк Килианна Матвеевна

Отец ребёнка: Войняк Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Войняк Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Войняк Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Войняк Домникия Матвеевна

Отец ребёнка: Войняк Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Войняк Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Войняк Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Войняк Парфений Матвеевич

Отец ребёнка: Войняк Матвей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войняк Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
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