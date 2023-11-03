Шетевых 1, Шохтина 2 Ирина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШетевых 1, Шохтина 2 Ирина Ефимова

Шетевых 1, Шохтина 2 Ирина Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1773

Муж: Шохтин Иван Екимов

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Лыжина Афимья Иванова

Отец ребёнка: Шохтин Иван Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Иванова

Отец ребёнка: Шохтин Иван Екимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close