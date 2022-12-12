Лопухин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухин Михаил Иванович

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Место рождения

д. Овсяниково, Галичский уезд Костромской губернии

Дата рождения

26.09.1887

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Овсяниково, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1887
д. Овсяниково, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1903
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1918 по 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1920 по 1920
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1924 по 1926
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1933 по 1954
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Кузбасс
Смерть
1954
Москва, город федерального значения Москва
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