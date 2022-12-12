Лопухин Михаил Иванович
Место рожденияд. Овсяниково, Галичский уезд Костромской губернии
Дата рождения26.09.1887
Дата смерти1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Овсяниково, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1887
д. Овсяниково, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1903
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1918 по 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1920
Место жительства
С 1920 по 1920
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1924 по 1926
Место жительства
С 1933 по 1954
Место жительства
Неизвестно
Кузбасс
Смерть
1954