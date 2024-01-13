Пикулев Ларион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти21.11.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Пикулев Иван Кириллович
Мать: Пикулева Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: Пикулев Макрида Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Пикулев Макрида Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Наумов Мавра Ларионовна
Мать ребёнка: Пикулев Макрида Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Некрасов Софья Ларионовна
Мать ребёнка: Пикулев Макрида Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Пикулев Лазарь Ларионович
Мать ребёнка: Пикулев Макрида Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Макрида Ларионовна
Мать ребёнка: Пикулев Макрида Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Пикулев Василий Ларионович
Мать ребёнка: Пикулев Макрида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикулев Макрида Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Российская Империя, Пермская Губерния, Оханский уезд, дер. Пикули
Смерть
21.11.1831