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Пикулев Ларион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

21.11.1831

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Пикулев Иван Кириллович

Мать: Пикулева Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: Пикулев Макрида Ивановна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Пикулев Иван Ларионович

Мать ребёнка: Пикулев Макрида Ивановна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Наумов Мавра Ларионовна

Мать ребёнка: Пикулев Макрида Ивановна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Некрасов Софья Ларионовна

Мать ребёнка: Пикулев Макрида Ивановна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Пикулев Лазарь Ларионович

Мать ребёнка: Пикулев Макрида Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Макрида Ларионовна

Мать ребёнка: Пикулев Макрида Ивановна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Пикулев Василий Ларионович

Мать ребёнка: Пикулев Макрида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикулев Макрида Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Российская Империя, Пермская Губерния, Оханский уезд, дер. Пикули
Смерть
21.11.1831
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