Гультяева Лукерья Петровна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1903 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.06.1903 ст.
Сын: Гультяев Афанасий Максимович
Отец ребёнка: Гультяев Максим Никифорович
Рождение ребёнка
27.07.1905 ст.
Сын: Гультяев Николай Максимович
Отец ребёнка: Гультяев Максим Никифорович
Рождение ребёнка
06.03.1913 ст.
Сын: Гультяев Константин Максимович
Отец ребёнка: Гультяев Максим Никифорович
Рождение ребёнка
20.03.1914 ст.
Дочь: Гультяева Матрёна Максимовна
Отец ребёнка: Гультяев Максим Никифорович
Смерть
Неизвестно