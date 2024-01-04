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Гультяева Лукерья Петровна

Место рождения

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1903 ст.

Муж: Гультяев Максим Никифорович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.06.1903 ст.

Сын: Гультяев Афанасий Максимович

Отец ребёнка: Гультяев Максим Никифорович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1905 ст.

Сын: Гультяев Николай Максимович

Отец ребёнка: Гультяев Максим Никифорович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1913 ст.

Сын: Гультяев Константин Максимович

Отец ребёнка: Гультяев Максим Никифорович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1914 ст.

Дочь: Гультяева Матрёна Максимовна

Отец ребёнка: Гультяев Максим Никифорович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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