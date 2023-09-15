Тарасенко Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасенко Федор Степанович
Мать: Галина Павловна
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Нарткала, Урванский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Место жительства
Неизвестно