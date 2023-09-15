Тарасенко Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасенко Федор Степанович

Мать: Галина Павловна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Тарасенко Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Нарткала, Урванский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Место жительства
Неизвестно
Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
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