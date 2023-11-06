Целищев Дмитрий Елизаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1918
Дочь: Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
23.08.1918
Ф. 144. Оп. 6. Д. 3507. Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умерших г. Барнаула Одигитриевской церкви стр.34 запись 35
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно