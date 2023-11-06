Целищев Дмитрий Елизаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целищев Дмитрий Елизаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1918

Дочь: Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
23.08.1918
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Ф. 144. Оп. 6. Д. 3507. Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умерших г. Барнаула Одигитриевской церкви стр.34 запись 35
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целищева Александра Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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