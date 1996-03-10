Фильченкова (Карасева) Ираида Васильевна
Место рожденияОкинино
Дата рождения22.04.1922
Дата смерти10.03.1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1922
Рождение ребёнка
04.06.1952
Сын: Фильченков (Качалов) Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Фильченков Михаил Николаевич
Бракосочетание
1958
Рождение ребёнка
11.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фильченков Михаил Николаевич
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Смерть
10.03.1996
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия