Фильченкова (Карасева) Ираида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фильченкова (Карасева) Ираида Васильевна

Место рождения

Окинино

Дата рождения

22.04.1922

Дата смерти

10.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1922

Отец: Карасев Василий Михайлович

Мать: Карасева Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
04.06.1952

Сын: Фильченков (Качалов) Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Фильченков Михаил Николаевич

Бракосочетание
1958

Муж: Фильченков Михаил Николаевич

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фильченков Михаил Николаевич

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.1996
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

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