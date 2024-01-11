Кухто Евгения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухто Евгения Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Кухто Петр Иванович

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Петровна

Отец ребёнка: Кухто Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухто Леонид Петрович

Отец ребёнка: Кухто Петр Иванович

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Кухто Петр Иванович

д. Мамаи, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухто Петр Иванович

Смерть
1992
Похороны
Неизвестно
Воробьи, Глубокский район, Витебская область
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