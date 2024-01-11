Кухто Евгения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Кухто Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Петровна
Отец ребёнка: Кухто Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кухто Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Кухто Петр Иванович
д. Мамаи, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кухто Петр Иванович
Смерть
1992
Похороны
Неизвестно
Воробьи, Глубокский район, Витебская область