(Patten) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Patten) Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1878

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Patten William

Мать: Patten Charlotte

Смерть
1878
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