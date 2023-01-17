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Федосеев Григорий Федосеевич

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Около 1880

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Федосеев Федосей Домианович

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
1902

Жена: Федосеева Дарья Степановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
11.07.1903

Сын: Федосеев Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Федосеева Дарья Степановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1906

Сын: Федосеев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Федосеева Дарья Степановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
13.12.1912

Дочь: Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Федосеева Дарья Степановна

Громково, Богородский, Московская область
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