Федосеев Григорий Федосеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Федосеев Федосей Домианович
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
11.07.1903
Сын: Федосеев Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Федосеева Дарья Степановна
Рождение ребёнка
19.08.1906
Сын: Федосеев Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Федосеева Дарья Степановна
Рождение ребёнка
13.12.1912
Дочь: Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Федосеева Дарья Степановна