(Погорелова) Васса Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Погорелова) Васса Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
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Место
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Рождение
1778

Отец: Погорелой Степан Федорович

Мать: Евгения Васильевна

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