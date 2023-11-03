Ченцов Галактион Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Ченцов Николай Федоров
Мать: Ченцова Анна Адрианова
Бракосочетание
13.01.1906
Жена: Ченцова Ирина Георгиева
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 24 Ж. 20
Рождение ребёнка
20.05.1909
Сын: Ченцов Константин Галактионов
Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева
Рождение ребёнка
23.02.1911
Дочь: Евгения Галактионова
Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева
Рождение ребёнка
Около ?.03.1913
Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева
Рождение ребёнка
29.12.1914
Дочь: Бржезинская Татьяна Галактионовна
Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
фонд 824 оп.1 дело 113 архив СКО РК г. ПП 1914 год
Рождение ребёнка
12.05.1917
Сын: Ченцов Александр Галактионов
Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ченцов Николай
Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ченцов Павел
Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Галактионовна
Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева
Смерть
Неизвестно