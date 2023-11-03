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Ченцов Галактион Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Ченцов Николай Федоров

Мать: Ченцова Анна Адрианова

Бракосочетание
13.01.1906

Жена: Ченцова Ирина Георгиева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 24 Ж. 20
Рождение ребёнка
20.05.1909

Сын: Ченцов Константин Галактионов

Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева

Рождение ребёнка
23.02.1911

Дочь: Евгения Галактионова

Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева

Рождение ребёнка
Около ?.03.1913

Сын: Ченцов Иван Галактионов

Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева

Рождение ребёнка
29.12.1914

Дочь: Бржезинская Татьяна Галактионовна

Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
фонд 824 оп.1 дело 113 архив СКО РК г. ПП 1914 год
Рождение ребёнка
12.05.1917

Сын: Ченцов Александр Галактионов

Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченцов Николай

Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченцов Павел

Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Галактионовна

Мать ребёнка: Ченцова Ирина Георгиева

Смерть
Неизвестно
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