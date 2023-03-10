Кошелев Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошелева Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
12.09.1949
Мать ребёнка: Кошелева Зоя Николаевна
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно