Кошелев Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Леонид Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошелева Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
12.09.1949

Сын: Кошелев Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Кошелева Зоя Николаевна

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
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