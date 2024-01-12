Гетман Ульяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетман Ульяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1912

Дочь: Ивченко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ивченко Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ивченко Политико Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ивченко Иван Прокофьевич

Смерть
1957
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