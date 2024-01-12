Гетман Ульяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1912
Дочь: Ивченко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ивченко Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ивченко Политико Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ивченко Иван Прокофьевич
Смерть
1957