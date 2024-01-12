Лукиных Аксинья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукиных Аксинья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукиных Федор Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукиных Федор Семенович

Место жительства
Неизвестно
Усть Ордынский
Смерть
Неизвестно
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