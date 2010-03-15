(Паулюс) НАДЕЖДА ВЛАДИСЛАВОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Паулюс) НАДЕЖДА ВЛАДИСЛАВОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.2010

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2010

Отец: Паулюс ВЛАДИСЛАВ АДОЛЬФОВИЧ

Мать: ИЛЗЕ МАРИСОВНА