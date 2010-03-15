Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Паулюс) НАДЕЖДА ВЛАДИСЛАВОВНА
(Паулюс) НАДЕЖДА ВЛАДИСЛАВОВНА
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.2010
Пол
Женский
Отец
Паулюс ВЛАДИСЛАВ АДОЛЬФОВИЧ
1962 г.р.
Мать
(Лиепа) ИЛЗЕ МАРИСОВНА
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2010
Отец:
Паулюс ВЛАДИСЛАВ АДОЛЬФОВИЧ
Мать:
ИЛЗЕ МАРИСОВНА
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь