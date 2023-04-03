Горохолинский (Горохолинская (Демченко)) Александра Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохолинский (Горохолинская (Демченко)) Александра Платоновна

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Место рождения

Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Мошуров

Дата рождения

11.04.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1857

Отец: Демченко Платон Иоанович

Мать: Демченко Елизавета Симеоновна

Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Мошуров
Радомысль Брусилов, Воскресенская церковьФ. 127, о. 1012, д. 3123, стр 7
Место жительства
Неизвестно
Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Лещинская вол, Добра
Смерть
Неизвестно
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