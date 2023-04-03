Горохолинский (Горохолинская (Демченко)) Александра Платоновна
Место рожденияУкраина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Мошуров
Дата рождения11.04.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1857
Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Мошуров
Радомысль Брусилов, Воскресенская церковьФ. 127, о. 1012, д. 3123, стр 7
Место жительства
Неизвестно
Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Лещинская вол, Добра
Смерть
Неизвестно