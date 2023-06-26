Мархаба Гарифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мархаба Гарифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садыков Зариф

Мать: Садыкова Махисарвар Ахметшарифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даминдарова Асия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рузалия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдрашид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абзалилова Галия

Отец ребёнка: не указан