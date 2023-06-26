Мархаба Гарифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Садыков Зариф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даминдарова Асия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рузалия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрашид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абзалилова Галия
Отец ребёнка: не указан