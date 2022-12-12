Добрынин Никита Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Никита Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1843
Тула, город Тула, Тульская область
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