Добрынин Никита Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1843
Тула, город Тула, Тульская область