Мармузов Алексей Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1954
Дата смерти23.02.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1954
Отец: Мармузов Виталий
Рождение ребёнка
05.04.1978
Мать ребёнка: Микешкина Людмила
Рождение ребёнка
27.07.1984
Дочь: Ковшарь Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Мармузова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
12.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мармузова Елена Николаевна
Балаклея, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мармузов Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: Микешкина Людмила
Смерть
23.02.2018