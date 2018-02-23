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Мармузов Алексей Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1954

Дата смерти

23.02.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1954

Отец: Мармузов Виталий

Мать: Мармузова Валентина Серафимовна

Рождение ребёнка
05.04.1978

Сын: Мармузов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Микешкина Людмила

Рождение ребёнка
27.07.1984

Дочь: Ковшарь Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Мармузова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
12.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мармузова Елена Николаевна

Балаклея, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мармузов Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Микешкина Людмила

Смерть
23.02.2018