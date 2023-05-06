Ноздрачева (Щетинкина) Феона Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноздрачева (Щетинкина) Феона Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ноздрачев Степан Егорович

Отец ребёнка: Ноздрачев Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.09.1934

Сын: Ноздрачев Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Ноздрачев Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешкова Валентина Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1978
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
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