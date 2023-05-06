Ноздрачева (Щетинкина) Феона Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ноздрачев Степан Егорович
Отец ребёнка: Ноздрачев Егор Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.09.1934
Сын: Ноздрачев Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Ноздрачев Егор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешкова Валентина Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1978
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край