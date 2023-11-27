Ростовцев Василий Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1925
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ростовцев Кузьма Васильевич/Антипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1901
Сын: Ростовцев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Матрона Стефановна
крестные лесничий Станкевич
Военная награда
С 1901 по 1905
Русско-японская война, Награда Георгий, получал раз в год пенсию в Златоусте, уходил пешком, возвращался на лошади с упряжью и с одеждой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростовцев Ефим
Мать ребёнка: Матрона Стефановна
Упоминание
Неизвестно
Было прозвище «Солдат»
Упоминание
Неизвестно
Жил богато, но во время голодомора 1920х гг продал дом за 2 пуда муки, чтобы прокормить семью | напротив д.Толи
Упоминание
Неизвестно
Был лесником, было 25 лошадей в хозяйстве. показывал угодия башкир
Смерть
Около 1925
Похороны
Неизвестно
В тастубе за храмом, т.к. был сельским старостой с. Тастуба