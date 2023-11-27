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Ростовцев Василий Козьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1925

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ростовцев Кузьма Васильевич/Антипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1901

Сын: Ростовцев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Матрона Стефановна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
крестные лесничий Станкевич
Военная награда
С 1901 по 1905
Русско-японская война, Награда Георгий, получал раз в год пенсию в Златоусте, уходил пешком, возвращался на лошади с упряжью и с одеждой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Матрона Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовцев Ефим

Мать ребёнка: Матрона Стефановна

Упоминание
Неизвестно
Было прозвище «Солдат»
Упоминание
Неизвестно
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Жил богато, но во время голодомора 1920х гг продал дом за 2 пуда муки, чтобы прокормить семью | напротив д.Толи
Упоминание
Неизвестно
Был лесником, было 25 лошадей в хозяйстве. показывал угодия башкир
Смерть
Около 1925
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
В тастубе за храмом, т.к. был сельским старостой с. Тастуба
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