Рожков Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожков Вадим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1972

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1972

Отец: Рожков Николай

Мать: Рожкова Людмила

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