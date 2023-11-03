Грязнов Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнов Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Грязнов Федор

Мать: не указана

Упоминание
1794
20; 2 аршин 3 ¼ вершков; лицем бел, нос средней премой, волосы на голове темнорусые, глаза кари, говорит порядочно; из казацких детей сево ж войска; 1788 генваря; не бывал; не умеет; не бывал; не быва... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грязнова Ненила Ефимова

Смерть
Неизвестно
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