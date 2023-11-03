Грязнов Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1773
Отец: Грязнов Федор
Мать: не указана
Упоминание
1794
20; 2 аршин 3 ¼ вершков; лицем бел, нос средней премой, волосы на голове темнорусые, глаза кари, говорит порядочно; из казацких детей сево ж войска; 1788 генваря; не бывал; не умеет; не бывал; не быва... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грязнова Ненила Ефимова
Смерть
Неизвестно