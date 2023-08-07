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Шунькина Домна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Илья Васильевич

Мать: Прасковья Мироновна

Бракосочетание
26.01.1849

Муж: Шунькин Афанасий Клименьевич

Рождение ребёнка
20.11.1850

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Шунькин Афанасий Клименьевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шунькин Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Шунькин Афанасий Клименьевич

Рождение ребёнка
10.01.1861

Сын: Шунькин Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Шунькин Афанасий Клименьевич

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Яшанова Гликерия Афанасьевна

Отец ребёнка: Шунькин Афанасий Клименьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шунькин Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Шунькин Афанасий Клименьевич

Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно