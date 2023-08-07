Шунькина Домна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Илья Васильевич
Мать: Прасковья Мироновна
Бракосочетание
26.01.1849
Рождение ребёнка
20.11.1850
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Шунькин Афанасий Клименьевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шунькин Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Шунькин Афанасий Клименьевич
Рождение ребёнка
10.01.1861
Сын: Шунькин Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Шунькин Афанасий Клименьевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Яшанова Гликерия Афанасьевна
Отец ребёнка: Шунькин Афанасий Клименьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шунькин Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Шунькин Афанасий Клименьевич
Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно