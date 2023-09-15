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Иван Федорович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

Между 1755 и 1787

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1716 г.р.

Дети

Около 1735 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1745 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Наталья Лукина

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Наталья Лукина

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Наталья Лукина

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Лукина

Смерть
Между 1755 и 1787
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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