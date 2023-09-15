Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиМежду 1755 и 1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Наталья Лукина
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Наталья Лукина
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Наталья Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Лукина
Смерть
Между 1755 и 1787