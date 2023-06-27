Мамонтова Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1923
Отец: Милосердов Иосиф Устинович
Мать: Милосердова Евдокия
Рождение ребёнка
21.07.1950
Сын: Мамонтов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Мамонтов Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Мамонтов Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Галина Александровна
Отец ребёнка: Мамонтов Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонтов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Мамонтов Александр Кузьмич
Смерть
Неизвестно