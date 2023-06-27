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Мамонтова Мария Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1923

Отец: Милосердов Иосиф Устинович

Мать: Милосердова Евдокия

Рождение ребёнка
21.07.1950

Сын: Мамонтов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Мамонтов Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Мамонтов Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Галина Александровна

Отец ребёнка: Мамонтов Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Мамонтов Александр Кузьмич

Смерть
Неизвестно