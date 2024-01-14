Прилуцких Ксения Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1862 ст.
Дочь: Прилуцких Евдокия Иосифова
Отец ребёнка: Прилуцких Иосиф Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казачья жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно