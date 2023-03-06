Горохов Петр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горохов Филипп Назаров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Горохова Евфимия Кириллова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огородникова Ефия Петровна
Мать ребёнка: Горохова Евфимия Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно