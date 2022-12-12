Износков Илиодор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Износков Илиодор Александрович

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Место рождения

Кукмор, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.08.1835

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Кукмор, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1866 по 1868
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Место жительства
С 1869 по 1871
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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