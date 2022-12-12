Износков Илиодор Александрович
Место рождения
Дата рождения15.08.1835
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1866 по 1868
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Место жительства
С 1869 по 1871
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния