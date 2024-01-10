Федорчуков Иван Устинович
Место рожденияСакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия
Дата рождения22.05.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия
Рождение ребёнка
21.08.1957
Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия
Рождение ребёнка
25.11.1957
Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия
Рождение ребёнка
07.04.1973
Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно